非洲豬瘟中央災害應變中心今天公布去年8月27日至今年11月11日，來自疫區的豬肉產品檢驗報告，其中有多達187件檢出非洲豬瘟陽性病毒，佔總採檢樣本的7％；全台也發現17家養豬場違法使用廚餘，農委會未來將修法加重罰則，最重可撤銷畜牧登記證。

非洲豬瘟中央災害應變中心今進行第14次會議，會後農委會主委陳吉仲主持記者會，表示自去年8月27日至今年11月11日止，來自非洲豬瘟疫區的豬肉產品，有多達147件來自大陸的肉品驗出非洲豬瘟病毒，另有40件來自越南，總計在總採檢樣本數2611件中約佔7％。

針對國內疫情防治，農委會也揪出有17家養豬場違法使用廚餘，各地環保局日前也依「廢棄物清理法」開罰。陳吉仲強調，為加強防疫決心，未來將進行修法，加強違反使用廚餘飼養的罰則，最重可撤銷畜牧場登記證，並提供檢舉獎金，讓全國民眾一同把關。

有關「動物傳染病防制條例修正案」，陳吉仲指出，立法院最快12月就可三讀通過，未來在網購平台上販賣疫區的動物檢疫物，最高可罰新台幣15萬元，故意散播不實疫情者，也可處5萬元以上100萬元以下罰緩。

(中時 )