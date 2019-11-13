「尤努斯理念」興熱潮，國民黨立委沈智慧13日出席台中科技大學尤努斯基金會社會企業中心揭牌典禮，鼓勵大專院校加入「尤努斯社會企業」的行列，讓有夢想、沒有資源的年輕人，有發展的「機會」。

立委沈智慧說，學校和社會公益機構攜手合作，邁出「尤努斯理念」的第一步，校內成立「善咖啡」更要支持、值得各大學參考，她將會在立法院支持，推動「尤努斯社會企業」的學校的預算和建設。

沈智慧表示，尤努斯基金會致力於「從社會底層出發，推動經濟和發展」造福人群社會。台中科大謝俊宏校長表示，學校將思考如何善盡社會責任，透過這個場域，盼符合尤努斯基金會的3創目標、提供學生揮灑創意、創業、創新的3創空間。

79歲尤努斯為諾貝爾和平獎得主，台灣尤努斯基金會成立於2015年，以「社會底層」為理念，推動經濟和發展的非政府組織。唐鳳致詞表示，台灣的趨勢不只減少企業對社會和環境的危害，更要設法增加企業對社會和環境的貢獻。

根據了解，全球尤努斯基金會致力於推行社會型企業，台灣尤努斯基金會關注社企輔育，包括，新創大學生、社福團體，鼓勵企業將社會責任結合公益，解決企業經營模式解決弱勢婦女、偏鄉資源不均等問題。

(中時 )