國民黨不分區名單提出之後引發外界撻伐，國民黨總統參選人韓國瑜今天下午跟前總統馬英九一起舉行能源記者會後被問及此事，韓國瑜說這名單很多人他都不認識，不過他特別稱讚了前警大教授葉毓蘭、台南市議員謝龍介、前立委翁重鈞跟國民黨立院黨團總召曾銘宗。

對於不分區名單，韓國瑜表示，名單出來後有很多聲音出來，不過名單裡很多人他都不不認識；部分他認識的裡面有幾個是亮點，比如不分區第一位的葉毓蘭，她是前警大教授，有很多學生，長期關切警消、婦女、幼兒、治安還有警眷的問題。

此外，還有曾擔任金管會主委的曾銘宗，目前也是國民黨團的總召，表現可圈可點；還有前立委翁重鈞，翁重鈞在擔任立委的時候因為擅長幫民眾看緊荷包因此被稱「預算王子」；韓國瑜也稱讚謝龍介，擔任台南市黨部主委時遇到日人腳踹慰安婦銅像的事件，謝龍介勇敢地傳達了台灣人的勇氣，也讓二戰時發生的，讓台灣婦女受傷的歷史悲劇不被遺忘。

韓國瑜表示，至於這份不分區名單能不能滿足各方面需求，甚至包括國民黨主席吳敦義個人的排名如何安排，相信中央黨部應該會有說明。

親民黨主席宋楚瑜今天也正式宣布五度投入正副總統大選，韓國瑜對此表示，宋楚瑜是幾十年來難得一見的行政長才，他在台灣省長任內政績卓著，有口皆碑，是政壇前輩，非常尊敬他。

韓國瑜說，台灣是民主自由的社會，參選是大家的權利，他認為總統候選人應該把他們對民眾的關切跟規劃坦承地告訴民眾，以獲得最多選票，這樣就會是場優質的選舉，「我會祝福他，該努力的我會努力。」

(中時 )