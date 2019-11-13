大墩國中國小10周年同慶，13日兩校師生手拉手，沿著兩校地旁人行道繞一圈，圖中大墩國小學童，歡欣跳躍，喜迎10周年慶。（黃國峰攝）

大墩國中國小10周年同慶，13日地方民意代表與關心教育的社區人士、兩校的師長、家長與教育志工，拉起紅布條，祝生日快樂。（黃國峰攝）

中市南屯區大墩國中、大墩國小共同慶祝創校10周年，以「杏福拾紀」為主題，兩校合辦「牽手戶大墩」暨「校慶排字」活動，兩校學生、志工、老師，一起手牽手繞著二校一圈，宣誓共同守護這片教育園地，讓教育傳承、守護杏福，並讓兩校同學們為「九年一貫」的成長足跡留下記錄。

慶祝創校10周年，大墩國中、大墩國小師生及志工、議員、議員代表們大手牽小手，從惠中路、大墩七街、河南路、向上路，沿著整個大墩國中與國小外，人行道圍繞了一圈，同時在大墩國中的操場上，兩校學生共同排列出「DA DUN 10」校慶慶祝字樣，象徵搭建出教育傳承、守護杏福的鑲法，也串連起兩校之間的情誼，宣誓共同灌溉與守護這片教育園地的決心。

大墩國中國小10周年同慶，13日邀請地方民意代表與關心教育的社區人士、兩校的師長、家長與教育志工，一起牽手護這片教育園地。（黃國峰攝）

大墩國中校長黃紀生表示，大墩國中辦學獲獎連連，101、102、103年分別榮獲親子天下「優質國中100選」之績優學校、教育部閱讀磐石獎、親子天下教育基金會評選為「樂讀學校」、台中市「教學卓越獎」特優，106、107兩學年度蟬聯榮獲「完全符合指標並具特色」之殊榮。

大墩國小校長林淵輝表示，大墩國小則在推動品德教育、國際教育、閱讀涵養、創客科技等校本特色課程，均有良好績效。與美國加州半島國際學校跨校交流已邁入第四年，明年二月亦將進行赴美訪問友校；另外學校發展多元學習社團，羽球隊、木球隊、國樂團、合唱團等也都是素有名氣的績優團隊。

大墩國中國小10周年同慶，13日兩校師生手拉手，沿著兩校地旁人行道繞一圈，圖中大墩國中同學歡喜拉手，守護校園慶10周年。（黃國峰攝）

大墩國中國小10周年同慶，13日兩校學生共同排列出「DA DUN 10」校慶慶祝字樣，祝生日快樂。（大墩國中提供／黃國峰台中傳真）

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