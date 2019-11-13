南投縣景觀吊橋數量居全國之冠，興建橋梁的投資報酬率，成為縣議員關切焦點；縣長林明溱強調，縣府團隊打造的觀光亮點，都有不錯的績效，帶動周邊經濟繁榮的附加價值更可觀。

南投縣議會13日進行縣政總質詢，議員賴燕雪、蔡銘軒、陳翰立、羅美玲、廖梓佑、陳昭煜、陳宜君及葉仁創聯合質詢時，針對縣府觀光建設，提出數據檢討投資報酬率，認為仁愛鄉清境高空觀景步道效益最高，南投市天空之橋榮景不再，觀光蕭條，令人擔心。

林明溱指出，天空之橋啟用10年，由於沒有持續創新增加賣點，遊客日減，但是天空之橋投資2500萬元，營收超過1億6000萬元，並沒有賠錢。

至於清境高空觀景步道，工程經費7000萬元，但第1期啟用至今已收入7000多萬元，日前，全線貫通後更可為清境地區帶來附加價值。即將竣工的雙龍瀑布七彩吊橋投資約6000萬元，預期可為原鄉帶進經濟效益及整體發展，而且能建構日月潭經潭南、地利到雙龍部落的旅遊新動線，觀光前景值得期待。

(中時 )