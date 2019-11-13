▲埔里鎮八德路排水溝竟都填滿垃圾。（清潔隊提供／楊樹煌南投傳真）

▲埔里鎮八德路超商前的排水溝，竟可清出令人嘆為觀止的垃圾量，髒亂程度，讓人看了都搖頭，並驚呼「太不可思議了」。（清潔隊提供／楊樹煌南投傳真）

埔里鎮八德路與仁愛路，經常在豪雨之後即積水，經鎮長廖志城委請清潔隊打開水溝蓋勘查，出人意料，排水溝竟有如垃圾場，罐裝啤酒罐、免洗杯、竹筷及塑膠袋無奇不有，髒亂程度令人傻眼，雖由清潔隊員忍臭清理中，但周邊商家的公德心在那裡？不禁也讓人搖頭。

埔里鎮八德路及仁愛路，各種小吃攤林立，並有釣蝦場及多家大型娛樂場所，非常熱鬧，但每逢豪雨後就積水，嚴重影響交通，經北梅里長林輝彰向鎮公所反映後，埔里鎮公所即行指派清潔進行了解，打開水溝蓋才發現八德路的整條排水溝都嚴重阻塞。

由於溝面都密封，清潔隊只好採人工清除，經清潔隊員打開溝蓋，將周邊的垃圾清出，然後再由人鑽進髒臭的水溝內，沒想到，不但搬出大量的垃圾，而且還清出大量的廢棄竹筷、免洗杯、罐裝啤酒罐及塑膠包膜等等，髒亂程度讓民眾看了都大為搖頭，並驚呼「太不可思議了」，埔里竟有這樣的排水溝。

埔里鎮公所清潔隊初步研判，垃圾來源應是沿路的商家在深夜結束營業後，將垃圾置於路旁，疑是撿拾資源回收民眾，將所要的物品撿拾後，將不要的垃圾直接棄置水溝，隨著雨水沖刷流至下方的路口，日積月累，導致排水溝完全阻塞，連商家的廁所也阻塞不通。

清潔隊表示，往後如果還有商家無法妥善管理廢棄物，隨意將垃圾堆置路旁，將會依廢棄物清理法全面進行開罰。

(中時 )