高市府與藝術家攜手打造高15米的生態裝置藝術「愛河．愛之鯨」，明年1月21日正式在愛河公開亮相。（袁庭堯攝）

「愛河．愛之鯨」生態裝置藝術模型，一旁為人體比例。（袁庭堯攝）

世界最大的生態裝置藝術在高雄！高市府與藝術家攜手打造高15米的「愛河．愛之鯨」，15日起公開募集創作素材。代理市長葉匡時表示，市長韓國瑜強調的「愛與包容」也包含了對環境的愛，市府希望透過集體創作、打造鯨魚造型裝置藝術，來喚起社會對環境保育議題的省思與重視。

「愛河．愛之鯨」由新象活動推展中心、瀚亞設計公司合作、美國知名建築設計團隊「StudioKCA」共同合作，由藝術家Jason Klimoski著手創作，以座頭鯨為形象，預計將透過淨灘活動募集黑、灰、藍、白等色硬質塑膠廢棄物，再進一步挑選及清洗、編串至鋼骨結構後，在七賢國中籃球場組裝，最後再裝設於七賢橋南面、立德棒球場前的愛河水域中。創作過程也將開放專人導覽，並舉辦環保教育親子DIY實作工作坊、環保議題講座等配套活動。

Jason Klimoski表示，此作品將向全世界展現高雄關心河川、海洋保育的決心，也希望激發更多對廢棄物回收的討論及想像。葉匡時強調，台灣海岸的垃圾量比起日本、韓國還要多，高雄又是台灣最重要的港口，希望藉由環保藝術創作，喚起大眾對海洋廢棄物所造成的生態環境污染議題的重視。

「愛河．愛之鯨」生態裝置藝術整體高20米，安置後露出水面高度約15米，預計2020年1月15日完工。配合明年高雄燈會藝術節，屆時另有燈光投影，成為愛河畔一大亮點。預計2020年1月21日正式展出，開放參觀至3月31日止。

(中時 )