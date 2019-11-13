國民黨中常會今天不分區立委名單正式出爐，國民黨主席吳敦義從原先的第8名改列第10名，網友看完這名單，不禁說：「恭喜，國民黨玩完了！」

國民黨昨召開提名審核委員會議，確定不分區立委名單，昨名單已經外流，吳敦義也自列第8名，引發爭議，多名挺吳人士稍早到黨中央力挺，吳敦義也現身與支持者擁抱落淚。

國民黨不分區立委名單今天正式出爐了，第1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

針對國民黨主席吳敦義改列第10名，有網友仍不滿說：「恭喜國民黨 ，賀喜吳敦義『包起來』！」、「以黨和為貴，私心擺一邊，方能成大氣。」不過也有人說，「全力支持吳主席！」

(中時電子報)