明年春節臺金管制航線將於11月27日（周三）下午6時起開放訂位，縣府為服務鄉親，當天將結合5個鄉鎮公所同步開設服務櫃台，協助不諳上網或無法上網鄉親訂位。

縣府觀光處指出，交通部民航局今天宣布，臺金管制航線將自11月27日（周三）下午6時到8時開放受理電話訂位及網路訂位購票。縣府為服務鄉親，將結合5個鄉鎮公所同步開設服務櫃台，協助不諳上網或無法上網鄉親訂位。

該處並提醒，民航局為盡快掌握旅客訂位狀況及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，在統一訂位時間（2019年11月27日)所訂的機位應於11月29日完成開票，建議先上網了解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項，以確保自己權益。

明年春節假期自2020年1月23日（周四）至1月29日（周三，初五）共有7天。民航局規畫1月22日（周三）起至2月2日（周日）為航空疏運期，共計12天。

民航局表示,各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。在運能提供方面，臺金航線共1490架次，計13萬1064個座位數，該局後續也將視訂位狀況規畫第2波加班機。

縣府表示，春節假期尖峰時段1月22日至1月27日臺灣出發往金門方向，以及1月27日至2月2日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，以期空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

(中時 )