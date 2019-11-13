13日是日本天王木村拓哉生日，李維維透露被木村圈粉超過20年，自豪是SMAP「元老級骨灰粉」。她還秀出兩張木村拓哉親筆回信的明信片以及木村親筆簽名拍立得，透露自己是狂粉，不懂日文卻必買他們的雜誌，任何有關他們的消息都不想錯過，甚至還曾寫信和送禮物寄到他們日本公司，指名要給木村。

談及收到木村回信心情，李維維說，「看到木村在明信片上寫『希望能見到你』時，我簡直都快暈了！旋轉尖叫都不足以表達我的開心。」雖然身旁很多朋友認為是木村的助理代回的，但她仍認為自己超級幸運。「到現在卡片還是都跟著我的行事曆本本。」

李維維曾收到日本天王木村拓哉親筆明信片。（李維維提供）

李維維回憶起1997年加入日本經紀公司時，一次有特別機會探班SMAP拍攝廣告現場，「看到香取慎吾在一旁幫木村拍拍立得，自己不知哪來的勇氣，鼓起勇氣禮貌地詢問木村可以給我一張嗎？」沒想到木村直接回「好喔！」讓李維維又驚又喜，直呼「每次只要想到這段過程，就會興奮不已」。她笑說「這就是偶像對粉絲存在的力量」。

近距離看到偶像，讓李維維記憶猶新，她回憶曾上《超級星期天》接受節目催眠，竟看到自己近距離與偶像接觸，「以前我完全不相信催眠，沒想到我在被催眠時看到了木村拓哉」，突然能這麼近距離看到偶像給嚇到了，她興奮到眼淚不自覺狂流。

巧的是，木村拓哉近期在新戲《型男主廚三星夢》扮演型男主廚，日媒盤點他在演藝生涯共演過20種職業，此次是他首次扮演廚師；而李維維主演東森新戲《美味滿閣》劇情也正以餐廳故事為背景，讓她流露出粉絲心情，「這真的是小小巧合，希望《美味滿閣》播出收視率，能像木村新戲一樣開紅盤」。

(中時 )