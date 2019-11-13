啟德機械起重工程公司（啟德）董事長胡漢龑十多年前從父親胡鵬飛手上接下事業後，便帶領啟德屢創高峰，讓啟德在機械運輸界位列亞洲前3名。「很多人以為我是富二代，含著金湯匙長大。」胡漢龑說其實自己從15歲開始，就跟著大家口中的「吊車大王」也就是他的父親胡鵬飛一塊打拚事業，國中畢業後自己靠著興趣與敏銳的觀察力每天看著父親操作吊車，從旁偷偷學習操作的技巧，不到半年便無師自通，開啟無照「吊車手」的職業生涯。

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胡漢龑說，40多年前僅15歲的他個頭不高，甚至連吊車的煞車也踩不太到，即沒駕照也沒實務經驗，卻大膽地私接客戶訂單，短短一天的時間就賺了3600元回家，本以為父親會對自己刮眼相看，沒想到才一踏進家門竟被「狠狠修理」，為此他還負氣離家出走3天。

有客戶甚至直接打電話給胡父表示，「以後叫你兒子來吊就好了」。原本擔心兒子的胡父這才發現他具備開吊車的天分，似乎天生就該吃這行飯。「我爸爸常跟好友說『沒有這個兒子，公司不會那麼壯大』。這也讓啟德創下許多「台灣第一」的紀錄。」胡董得意的說。

胡漢龑回想草創初期每天為了糊口只能睡2到3個小時。（圖／胡漢龑提供）

本刊調查，胡漢龑的父親胡鵬飛祖籍安徽、出生在江蘇，原是空軍工兵士官長，退伍後擔任吊車領班，卻因工安意外身受重傷、生活潦倒，一度想輕生，後來以僅剩的5毛錢買了一支線香向瑤池金母抱怨，竟獲得託夢勸他保重身體、咬牙創業，他遂四處借錢買了二手吊車在新竹開設啟德起重公司。

啟德目前在兩岸擁有10多個據點、上千名員工的大企業，也是全台最大、位列亞洲前3名的機械運輸業的代表。（圖／黃威彬攝）

胡鵬飛之後並建造天宏宮奉祀瑤池金母及蔣介石，竹科成立時，先貸款引進西德技術，接下聯電、旺宏、台積電等合作案讓他因而致富，10多年前將公司交給兒子胡漢龑打理，胡鵬飛則於2016年病逝。

胡鵬飛在新竹建造天宏宮奉祀瑤池金母及蔣介石後，公司的業績蒸蒸日上，現由胡漢龑接手管理。（圖／黃威彬攝）

胡漢龑回想草創初期每天為了糊口只能睡2到3個小時，在父子倆共同經營下，讓原本背負欠款的啟德從僅有2台吊車的規模，逐漸將生意擴展到大陸，成為目前在兩岸擁有10多個據點、上千名員工的大企業，也是全台最大、位列亞洲前3名的機械運輸業的代表，堪稱「人生勝利組」

(中時電子報)