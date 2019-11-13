2019我的創新DNA實務應用創意競賽，是由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會執行的全國性競賽，其目的在於促進企業與學生之間的互動與交流，企業可以學到學術的精神、學生可以學到企業經營的經驗，本次我的創新DNA，期望透過學生的創意，幫助企業的產品做價值創造或是價值提升並以「產品的價值將決定定位」作為核心，鼓勵各位學生與企業合作！本次競賽共105家曾經接受過「數位群聚輔導」，並且都是資訊較落後的「偏鄉企業」報名，74隊學生與企業完成媒合並繳件參加初選，其中僅17隊學生進入決賽，並進行近一個月的實作，最終於11/09(六)舉辦決賽暨頒獎典禮，當天除了有學生現場簡報之外，更邀請企業以及老師共襄盛舉，頒獎典禮會場更有學生們的創意佈置，展現創意精神，並有舞台時間展學學生們的青春活力！帶動現場氣氛！

「2019我的創新DNA」實務應用創意競賽長跑四個月，全國學生齊聚展現無限創意， 共有17隊學生進入決賽，最終於11/09(六)舉辦決賽暨頒獎典禮。

【偏鄉企業資源匱乏，產學合作向互學習成長】

本次競賽邀請曾接受過中小企業數位群聚輔導的企業報名，企業們提出自己的產品以及該產品的嚴選客戶，幫助學生快速了解企業面臨的核心消費者為何種人，讓學生得以運用創意去發想方案來幫助企業產品提升價值，提高產品在消費者心目中的層次，近而增加企業的收入！起初企業與學生必須花費很長的時間進行溝通，互相了解彼此的能力、想法、跟目標，當雙方確定有合作意願後即完成雙方的媒合，參賽隊伍才正式由學生與企業組隊完成。媒合後一同參加初選的提案，最後僅17隊隊伍通過第一階段的考驗，併挺進決賽的實作，而決賽時則是展現實作的成果以及創意影片的拍攝，作為評審的評分項目！另外會場設置了攤位讓學生可以作創意呈現實作成果，最終選出前三名以及佳作5名，佈置獎2名以及人氣獎1名！

決賽當天展現實作的成果以及創意影片的拍攝，作為評審評分項目，會場設置攤位呈現實作成果，最終選出前三名以及佳作5名，佈置獎2名以及人氣獎1名！

【決賽會場學生盡展長才，簡報舞台各個大顯身手】

本次競賽學生們用多元的方式呈現實作成果，有人作了多支影片來表達多元創意，有人換上了青蛙服裝表達團隊精神，也有學生換上旗袍展現中國古典美氣質；參賽學生無一不使出渾身解數希望能夠獲得第一名的佳績，最終第一名由銘傳大學的「233隊」摘下，他們與南投的沂齊的秘密甜點坊合作，幫忙企業開發全新口味的商品，以及友情、愛情、親情三種風格的包裝設計，成功打動企業的核心客群！得獎同學感動表示，由於企業非常忙碌因此常常只能透過晚上以及半夜的時間進行聯繫，雙方將問題與討論項目集中一次討論完之後，學生在進行後續規劃及討論，常常一做就是到凌晨兩三點才睡覺！如今能夠獲勝令人趕到苦盡甘來非常感動！第二名則是由中興大學的「豬你快樂」與雲林的台全珍豬工業(股)公司合作，他們細心研究產品的嚴選客戶，並且對症下藥，完全針對嚴選客戶的喜好、對飲食的擔憂、對安全的考量做出相對應的改良，因而獲得評審一致好評。第三名是由崑山科技大學的一九二0與屏東的永玉商店合作，永玉商店遠在屏東的三地門鄉，販售紅藜為主的原住民特色料理以及原物料。學生們幫助企業規劃出食農教育體驗，輕旅行遊程，並且規劃系列廣宣幫忙曝光。讓嚴選客戶能夠體驗紅藜的好！進而消費企業產品。而獲得評審委員們的青睞。

本次競賽除了讓學生學習到很豐富的經驗以外，也讓企業們的數位能立得到飛耀性的提升，讓企業與學生雙贏並且收穫滿滿！

2019我的創新DNA實務應用創意競賽，已經連續舉辦第二年，明年更是打算擴大辦理，希望能夠幫助更多偏鄉企業學習數位工具的應用，增加數位能力，提升偏鄉數位參與，同時也讓學生的創意能夠有發揮的舞台，並學習到寶貴的社會經驗，想要知道更多的得獎名單，或是更多競賽訊息，請洽競賽官網。

2019「我的創新DNA」決賽得獎名單出爐。

(中時電子報)