檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，查出股票上市的中國人造纖維（代號1718）公司副總經理劉永達，涉嫌在銀行人員稽核照會時，配合潤寅公司詐貸17億元，並疑收受回扣，涉嫌違反《銀行法》，今展開第7波偵查行動，搜索劉男中纖辦公室及住處2地，約談劉男及2名證人到案。檢調漏夜訊問，不排除羈押。
中纖發布重訊證實，檢調今早因偵辦潤寅詐貸案，搜索劉男辦公室，強調是員工個人行為，中纖將配合調查。
檢調調查，57歲的劉永達，為股票上市之中國人造纖維股份有限公司（代號1718）副總經理，與採購人員黃俊義（在押），共同配合潤寅集團負責人王音之，在銀行人員照會謊稱有真實交易，使銀行陷於錯誤，陸續同意貸款潤寅，致潤寅向銀行詐得約17億元。
檢調懷疑，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸逾百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。
王音之的胞弟王振賢在潤寅案發動偵查後，居中牽線找曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證。
潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂共19人。楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。
其中楊宇晨因在9月20日出境前遭檢調攔下，羈押迄今，由於羈押期限至11月20日止，因此檢方今天向法院聲請延押2個月。B
(中時 )
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