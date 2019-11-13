由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「2019台北電視內容交易及創投媒合會」11月12日-14日在台北市萬豪酒店舉辦，本次活動匯聚全球20國家或地區具強大購買實績與潛力的84名國際電視內容買家貴賓來臺參與。
主辦單位說，這次創投媒合會，有來自臺灣各電視台/頻道、後製公司、新傳播科技公司、電視內容青（新）創業者、OTT平台、縣（市）政府協拍中心及東南亞參展業者、文化內容策進院等共計64家廠商及單位、244部以上作品參展共襄盛舉。
而這次活動，家電大廠聲寶SAMPO今年再度熱情贊助大會展位多媒體液晶顯示器，透過高畫質的影像傳送，向國際買家傳遞臺灣多元的影視題材。
尤其是聲寶2020品牌新定位「輕奢主義，給自己一個SAMPO」，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受。以細緻的畫面，結合以「年輕、美型、 科技、高質感生活家電」和優質的節目內容，讓民眾賞品味、享生活。
(中時電子報)
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