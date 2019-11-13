吳敦義與支持者抱頭痛哭。（趙婉淳攝）

國民黨下午開中常會，在砲聲隆隆中、沒有中常委掌聲同意的靜默中通過不分區名單。相較昨晚的初擬名單，黨主席吳敦義從第8後挪為第10，前立委邱毅敗部復活補進第8名，台南市議員謝龍介原列第12 名，改為第11名；昨晚被列第10的前總統府發言人陳以信被排除安全名單的前14名之外，排第16。而昨晚原本列第16名的學者江岷欽，在全部34人的名單中，已消失不見。

中常會下午通過的34人名單，前14名依序是亞洲警察學會秘書長葉毓蘭（女）列不分區第1名、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏（女）、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文（女）、全國農田水利會長林文瑞、前台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋（女）、前立委邱義、屏東縣黨部主委廖婉汝（女）、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光太太車宜靜（女）、台商代表溫玉霞（女）、前立委翁重鈞。

第21至34名依次為客屬中常委暨天成醫療集團董事長張育美（女）、前總統府發言人陳以信、前高雄縣立委吳光訓女兒吳怡玎（女）、中常委李德維、新住民牛春茹（女）、中常委曾文培、護理師王桂芸（女）、客屬台商中常委范成連、青年工作侯佳齡（女）、退警總會長耿繼文、勞工王裕文、會計師邱素蘭（女）、前立委張慶忠之子會計師張智倫、教育及工會李惠蘭（女）、新住民史雪燕（女）、僑胞台商連元章、許謹如（女）、醫界謝瀛華（女）、護理師黃璉華（女）、林有志。

雖然名單經中常會通過，不過全案須等16日由中央委員投票後定案；雖有人揚言對吳敦義投反對票，但過去無翻盤案例。因吳敦義日前曾自評不分區若拿到14席，即屬「上策」；意即黨內估計安全名單以14 名為分界。

據悉，今天中常會裡砲聲隆隆，中常委沈智慧、徐弘庭、江碩平開炮後，臨時宣布休息，會中許多中常委上前包圍主席，議論不分區立委名單，直到徐弘庭憤而離席後，黨主席吳敦義起身說「那就這樣子」，在沒有掌聲同意、一片靜默中草草結束。不過，半小時後，文傳會又拿出修改順序的名單對外報告。

國民黨發言人歐陽龍轉述常會表示，今天開會大家討論熱烈，顯示很慎重，外界矚目的不分區名單為男女交替，這是一個民主的象徵，不希望有遺珠之憾，會中甚至為了討論還休息30分鐘，做充分溝通才送出名單，16日將名單送交中央委員會進行同意權行使，通過後18日正式報中選會。

國民黨昨天初擬不分區名單，黨主席吳敦義自列不分區第8名，引發黨內大反彈。今早黨中央將再開會討論，再送下午中常會核備，名單已有所調整，其中補進邱毅，吳敦義挪為第10名最受矚目，另有陳以信往後排，以及第34名連元章與第30名林有志對調，第32名蔡明忠改成謝瀛華。至下午4時許結束中常會，34人名單不變，僅調整4組人（ 8人）的排序。

據指出，吳自列第8名引發不少爭議，連日來部分中央委員揚言對吳投不同意票、縣市議會正副議長當面勸諫，也有卸任副主席層級大老今早與吳「溝通」，不過黨內挺吳派今天也到中常會遞連署書力挺吳進立院爭取龍頭，吳特地到大門外接見，還與支持者擁抱痛哭流涕。

(中時 )