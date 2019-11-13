馬俊麟爆出和王瞳搞婚外情後，一連串脫序的發展，被網友譏根本是在演「玫瑰『瞳麟』眼」。在接棒上檔的《多情城市》中，馬俊麟原本要演出女主角侯怡君的兒子，最後遭民視換角，不過許多馬迷紛紛向民視表示，希望馬俊麟回歸演出。據悉，民視也順應民意，將馬俊麟的新角色設定為「在劇中未出現的留美第二代」，打算讓他盡早回鍋。

在新戲《多情城市》的角色中，馬俊麟原先是主角侯怡君與柯叔元的兒子，張家瑋則是他的妹妹。如今第二代角色大換血，馬俊麟的角色被黃文星取代，張家瑋也改演兵家綺的女兒，退出劇中的「第一家庭」。

原始的《多情城市》片頭中，馬俊麟還站在顯眼的中心位置。（圖／民視提供）

目前《多情城市》劇情主軸將進入長大後的第二代，除了兵家綺的女兒換成張家瑋，侯怡君的小孩也改由何蓓蓓、黃文星、潘柏希及郭亞棠上陣，德馨的女兒則是邱子芯演出。十一月初第二代演員進行定裝時，被換角的馬俊麟並未現身，但據了解，民視仍為他留了一條生路，馬俊麟的新角色設定為「在劇中未出現的留美第二代」。

和老婆梁敏婷育有一對可愛雙胞胎的馬俊麟，婚外情爆發前，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自臉書）

今年三十七歲的馬俊麟，二○○三年以本名馬如龍參與華納唱片舉辦的選秀節目《偶像大勝戰》，獲得第四名，成為華納旗下歌手。

但僅僅推出一張合輯後，馬俊麟就和華納解約，隔了四年才以科幻劇《極道學園》的男一角色正式出道，後來他又經歷兵役及與公司理念不合等問題，一度離開演藝圈，期間僅偶爾在電視劇客串演出

二○一四年，馬俊麟以此藝名再戰戲劇圈，但都未能走紅，直到去年演出《大時代》中的「孫煥然」一角，才嘗到暴紅滋味，圈粉不少。

在先前的道歉記者會上，馬俊麟意外承認外遇王瞳。（圖／翻攝自臉書）

馬俊麟的粉絲入戲很深，對劇中他與王瞳組成的「然媚CP」相當支持，即使兩人假戲真作，粉絲也認為只要馬俊麟道歉悔改，還是願意看他演戲。更有粉絲說，梁敏婷應該體諒老公身為藝人的苦衷，並不斷留言至民視，希望能快點看到馬俊麟回歸。

馬俊麟和王瞳的經紀公司「鳳凰藝能」，屬於民視體系，他們出事後，民視原不避諱讓兩人在劇中順利結婚，殺青宴上也安排同框受訪。然而十月間，馬俊麟和王瞳合體開記者會，澄清梁敏婷指控王瞳「侵門踏戶」的原委時，馬俊麟一句「沒控制好感情」，讓記者會當場變成默認大會，民視不得不宣布讓兩人暫時停工。

在先前的道歉記者會上，馬俊麟意外承認外遇王瞳。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)