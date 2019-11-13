天空斷橋恐變大峽谷！國道2號大園交流道延伸到台61線的國2甲線工程，因土地尚未取得，工程做一半就停擺，因而在大園交流道可見如此奇觀，交通部於去年縮小工程範圍，先做到台15線，市議員徐其萬指出，短短不到2公里的高架道路無法同時進行施工，明年後豈不成為高架道路兩頭立，中間沒有的大峽谷奇觀，市長鄭文燦表示，尚未徵收地將先以租地方式解決問題。

經地方積極爭取，中央也全力支持，去年5月「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」動工，據交通部高速公路局規畫，工程的主線雙向車道約2.6公里、匝道總長2.8公里，其中有部分土地將配合桃園航空城計畫用地取得程序，取得土地後再施工，預計明年11月底完工。

徐其萬擔憂，這條延伸工程，由大園交流道空中斷橋至台15線路段，已從後端施工，但交流道前端約0.5公里地區，屬於桃園航空城都市計畫區，尚未完成開發，依規定無法以徵收取得土地，只能暫時以租用方式，認為將會出現很大的問題。

鄭文燦表示，國道2號天空段橋施工目前分為3段進行，包括航空城段、機場段及大園段，目前大園段已進行施工，之後會陸續做到機場段及航空段，而航空城段會配合航空城開發的進度進行土地取得，若有需要有可能以「先租再配地」形式進行，將盡快於工程標案期程內完成土地徵收事宜。

(中時 )