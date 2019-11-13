市議員張淵翔12日於市政總質詢時，對交通處所提出的「標線型人行道」表示質疑。他說，若市府要將基隆市內的紅黃線、停車格全面改成「標線型人行道」，那基隆的大量機車將會沒有位置可以停。（吳康瑋攝）

市議員張淵翔12日於市政總質詢時，對交通處所提出的「標線型人行道」表示質疑。他說，若市府要將基隆市內的紅黃線、停車格全面改成「標線型人行道」，那基隆的大量機車將會沒有位置可以停。（吳康瑋攝）

每天路上有上萬台的機車來回通勤，不僅形成台灣街頭的特殊景象，也帶給民眾便利，但機車的停放在哪，儼然成為一個不容忽視的問題。基隆市議員張淵翔12日於基隆議會市政總質詢時，對交通處所提出的「標線型人行道」表示質疑。他說，若市府要將基隆市內的紅黃線、停車格全面改成「標線型人行道」，那基隆的大量機車將會沒有位置可以停。

機車已成為台灣最主要的交通手段之一，據交通部資料統計，去年度全台機車登記數為1384萬輛，並且使用率也逐年在增加，而台灣人大多使用機車的最主要用途為佔59.9％的「通勤」，而「購物」也佔有20.8％。張淵翔表示，為了照顧到老年人口於基隆街頭有安全的通行空間、友善障礙的環境，他也很同意市府規劃標線型人行道來讓行走通行的道路變更安全，但他呼籲市府秉持「人本交通」的同時，要為使用率很高的機車規劃好合理的停車空間，不然一經畫設後，機車就不能再停放了。

張淵翔例舉新加坡到新山之間的交通，並指出，當地的機車運輸量非常大，但政府在事前就已先為機車族規劃好可以停放的位置及行人通道，他建議市府可以參考看看。他接著強調，市府應該向將要畫設的路段、里辦公處進行宣導、討論，因為標線型人行道將會實際減縮機車的停車空間，而市府也實施要求機車退出騎樓，這樣一但實施下去，機車就沒有地方停了。

交通處長李綱回應表示，將在基隆標線畫製的114條人行道，目前已於南榮路、東碇路等地開始畫設，交通處也非常贊成，但交通處期許之填滿型的人行道，仍需研擬討論配套措施，並因為天氣問題，將會造成路面濕滑，這需要再考量。

(中時 )