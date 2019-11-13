曾是蘋果零件供應商的久威國際股份有限公司，遭股東質疑財務報表的真實性而向金管會檢舉，本刊在臨時股東會中直擊，湯慧芳面對股東質疑不發一語，全程推給發言人與一旁的會計師。

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10月17日上午，久威在內湖瑞光路一處多功能會議室召開臨時股東會，內部瀰漫著一股令人不安的肅殺氛圍，股東會上，股東們對湯慧芳不斷提問「為甚麼最近被倒兩億的帳？」「為何不給監察人查帳？」「股價為何跳空？」等問題，湯慧芳一律不願回應，只請旁邊的會計師、發言人以「已在處理、會再查明」等語答覆。

而在選任負責監督久威的獨立董事時，湯慧芳不顧《證交法》規定「獨立董事應要2年內不得提供公司會計方面服務的情事」。竟強行通過曾在久威擔任會計師、不符合資格者被選任為獨立董事，湯慧芳的律師見狀，突然以「臨時有事」自行離開。

久威公司在1982年成立，主要負責電子科技產業零件供應。（圖／翻攝自久威官網）

湯慧芳見律師離開，表情顯得不安，隨即宣布會議結束，竟也逕自離開，其強勢作風、傲慢行徑令在場股東一臉錯愕。而這位不符資格的獨董在當日晚間即發出聲明「因個人規劃不同意就任獨立董事」，讓湯女在臨時股東會的辯詞不攻自破。

對於久威董事長湯惠芳遭控涉嫌內線炒作股價、疑似掏空公司一事，金管會不願具名的承辦專員說：「案件正在審理中，不方便透漏細節，內線交易屬刑法，有違法就會移給檢調調查。」本刊另外多次致電久威，欲詢問久威遭控被倒帳一點八億元卻不積極追討，以及是否有炒作股價與掏空公司等問題，但接電話的總機小姐只表示發言人在電話中，會將記者問題轉給發言人，但至截稿前本刊仍未獲得回應。

(中時電子報)