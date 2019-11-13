「口湖鄉下崙3號橋」鋼筋鏽蝕嚴重，地方要求盡速改建。（張朝欣攝）

雲林縣第1選區立法委員參選人蘇治芬，13日邀交通部官員到口湖鄉會勘危橋，強調目前縣內有9座橋有立即危險需改建，交通部則指出經費已到位，會在最短時間內完成改建，所有經費均由中央負擔。

蘇治芬13日邀集交通部公路總局第5區養護工程處長謝哲雄、縣議員黃淑鈴、蔡岳儒、許志豪、廖秋萍、廖萬等人，會勘查特殊風險橋梁「口湖鄉下崙3號橋」，該橋長期受海水影響造成混凝土中性化、鋼筋鏽蝕、大梁線型下垂，目前已封閉。

蘇治芬表示，依據雲林縣政府10月18日函送交通部資料U=4橋梁有16座，扣除縣府已修繕完成1座及納入契約修繕6座，其餘9座屬於特殊風險橋梁需辦理改建，經公路總局第5區養護工程處初勘，共需經費5496萬元。

蘇治芬說，雲林縣危橋事件這幾天在雲林縣議會鬧得沸沸揚揚，百姓弄不清楚到底是中央的問題還是地方的問題，因此她特別請謝哲雄處長向大家說明。

蘇治芬強調為照顧百姓，中央與地方應該溝通無暢，此次會勘有5名議員到場了解情況，可以提供意見給縣府；謝處長也說行政院長已指示全國橋梁應做檢測，若係數有問題，盡速於1年內改善。

謝哲雄指出，此次會勘最主要目的是告知地方，中央已編列預算正在擬訂計畫，本月底改建計畫將提報交通部，再由交通部轉行政院核准，提醒地方政府提早因應，大家一起同步進行，確保民眾行的安全。

(中時 )