香港中文大學連日發生嚴重的警民衝突，據媒體報導，在港陸生自昨晚起以民眾義載、搭乘水警船方式，連夜撤離至深圳。

陸媒《環球時報》微信公眾號今天發表文章表示，該報記者12日晚間8時起，和一些在港大陸籍人士與香港反對反送中人士自發開車、協調車輛前往香港中文大學，送中國大陸學生前往深圳。

《中央社》報導說，有一名香港科技大學陸生6日在校長公開論壇中被指打人，之後遭在場人士圍毆。文章稱，這起事件後，許多陸生都處在極大的惶恐中，這幾天已有不少人返回大陸。

這篇文章指出，示威者打、砸，讓校園充滿烈火；但並未提到這兩天警方強攻中文大學，與示威者爆發激烈衝突的背景。

港媒《立場新聞》報導，今天上午10時許，中大對面的馬料水碼頭有一群學生與家長聚集，家長們都說著普通話。報導引述目擊者表示，學生在9時30分左右集合，由水警船載走。

目擊者也表示，在上船期間，警察問學生是否有大陸身分證，一定要有才可上船。而當警方看到遠處有其他中大生時便說：「蟑螂下來了」。

此外，中國共產主義青年團中央今天也在微博上表示，深圳共青團旗下共12家青年驛站，提供應屆畢業生和在港陸生免費住宿服務。香港《星島日報》引述其中一位返回大陸的陸生表示，很擔心陸生在香港的未來會怎麼樣，但強調不會放棄在香港的學業。

(中時電子報)