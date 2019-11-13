蔡英文全國各地競選總部將成立，蔡英文總統連任辦公室今天釋出小英親自上陣拍攝的宣傳影片以及幕後花絮影片，片中小英2016年收養的三隻退役導盲犬化身為最佳助選員，出現在影片中與「蔡媽媽」互動，毛小孩慵懶、可愛模樣成為吸睛焦點！

為邀請支持者「辣台派」們一同參加，蔡英文昨天發出召集令，今天則是釋出她與三隻退役導盲犬Bella、Bunny以及Maru互動的宣傳影片。

蔡英文在宣傳影片中預告，她的全國各縣市競選總部即將成立，尤其是位於六都的競選總部還有特色主題攤位，支持者只要在官方[email protected]輸入所在縣市，就會收到競選總部成立的時間以及地址，歡迎大家一起來參加，也歡迎帶毛小孩一起來玩！

在宣傳影片以及幕後花絮影片中，小英的三隻毛小孩Bella、Bunny以及Maru則成為最大亮點，無論是原先無精打采到小英登場時的興奮神情，抑或是拍攝過程趁機偷懶等各種不受控，讓身為總統的「蔡媽媽」也是好氣又好笑，最後只好拿出點心利誘，互動過程萌度破表！

(工商 )