去年許姓男子以出書揭發長庚醫院醜聞為名，向長庚醫療法人董事長王瑞慧索討90萬元，王女報警後逮獲許男；高院考量許男獨居、倚靠中低收入及女兒接濟，且已屆77歲高齡又罹患原發性肝惡性腫瘤，判刑6月、易科罰金確定。

判決指出，許男恐嚇長庚醫療法人董事長王瑞慧，並要求長庚醫療法人給付90萬元購買他要出版的書籍版權及支付違約金，長庚醫院未支付任何財物報警，許男遭警方逮獲。

(中時 )