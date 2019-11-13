勒索長庚醫董座90萬 判刑6月定讞 17:472019/11/13 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年許姓男子以出書揭發長庚醫院醜聞為名，向長庚醫療法人董事長王瑞慧索討90萬元，王女報警後逮獲許男；高院考量許男獨居、倚靠中低收入及女兒接濟，且已屆77歲高齡又罹患原發性肝惡性腫瘤，判刑6月、易科罰金確定。 判決指出，許男恐嚇長庚醫療法人董事長王瑞慧，並要求長庚醫療法人給付90萬元購買他要出版的書籍版權及支付違約金，長庚醫院未支付任何財物報警，許男遭警方逮獲。 (中時 ) #長庚 #醫院 #長庚醫院 #醫療法 #法人 也許您會感興趣 推薦閱讀 就近助職災診斷、轉介 勞動部攜93家醫院 顧勞工 04:092019/11/09 金融．稅務 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 15:072019/11/09 政治 成醫早產兒回娘家 當年876公克早產兒今成壽司店老闆 14:302019/11/10 生活 榮總新竹醫院籲定期篩檢遠離大腸癌 15:242019/11/11 生活 林口長庚醫院 關注職場醫學教育 04:102019/11/12 產業特刊 免疫療法產生副作用竟是喜訊 長庚研究： 能多活3年半 12:272019/11/12 生活 桃園醫院微創心臟手術 2周後可正常生活 20:392019/11/12 生活 皮膚出現副作用 反而活更久 04:102019/11/13 生活新聞 微星第3季EPS 2.03元 創17年來第3高 14:322019/11/13 財經 解決醫院內感染 東大生研發抗菌勝肽奪銀獎 16:062019/11/13 生活 社會熱門新聞 爽！賀棒球擊敗韓國 中和警局不斷加碼600份雞排領光光 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 费玉清对谢金燕的一则笑话…点出学姐喜欢的男友特质 - 社会 【擺爛女董座3】10個月股價狂跌60元 股東嘆：噴掉2台賓士 - 社會 中華爽贏韓 王牌投手遭爆摟妹回飯店 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。