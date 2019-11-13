警方提醒，各賭博網網站皆打著「優於業界的薪資福利」、「透明暢通的升遷機制」等名義招募新血，民眾求職應小心謹慎。（翻攝自網路／袁庭堯高雄傳真）

2020大選將屆，避免不肖分子開設選舉賭盤、影響選情，刑事局電信偵查大隊全力掃蕩地下網路選舉賭盤，11日在台中、嘉義兩地破獲3間機房、逮補18名嫌犯，偵辦後發現不法集團疑似由陸資操控經營，近一年不法投注額高達141億元，全案依送相關地檢署偵辦。

電信偵查大隊針對長期經營國內外各種運動賽事、以及「百家樂」、「六合彩」、「體育賽事簽賭」、「吃角子老虎」、「電競賽事」等數十種博弈遊戲之大型網路賭博網站進行分析後，發現「BET365」、「威尼斯人」、「永利城」、「WY CITY」、「玖九」等賭博網站旗下另申請高達數十組賭博網站，營運迄今投注金額約逾百億元。長期蒐證監控後，掌握賭博網站上下游總監、總代理、代理層級共藏匿於3處所。

11日見時機成熟，電信偵查大隊報請台中、嘉義地檢署，會同台中、嘉義警方兵分多路，前往3處據點搜索，在臺中市查獲一家數位公司員工姚姓男子等14名嫌犯，查扣電腦、行動電話、伺服器、員工守則等相關證物，清查該站近一年投注金額逾79億元，犯嫌訊後移送台中地檢署偵辦。警方另在嘉義市查獲「WY CITY」賭博網站負責人蘇男等4名嫌犯，查扣電腦、監視器等證物，清查該站近一年投注金額逾62億元。

為了躲避警方查緝，嘉義的機房周邊佈建大量的監視鏡頭、紅外線感應器，企圖防堵警方查緝攻堅，警方最後透過屋頂垂降的方式，才順利攻堅破獲。警方表示，台中破獲的簽賭站，調查後發現背後經營者疑似為陸資，透過境外虛設公司經營投資，將以洗錢防制法送辦。

(中時 )