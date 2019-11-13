久威國際股份有限公司董事長張江忠在2017年過世後，由其遺孀湯慧芳接任董座，股價一度從53元上衝至86元，卻在1年之間崩跌至26元。一名股東也透露，「久威旗下的子公司，帳戶狀況根本沒人知道，湯慧芳根本不交代。」也有股東大嘆：「股價掉到2台賓士就這樣沒了。」

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本刊調查，久威在1982年創立，主要負責電子、科技產業供應鏈，在1995年以前，久威當時營業額一直沒起色，黃姓大股東邀請具有深厚顯示器基礎的張江忠擔任董事長，黃姓大股東念及大學同學情誼，介紹日本、韓國的零件供應商與張江忠合作，此時，張江忠從原本的受薪階級，翻身成為公司領導人。

但2013年某天的下午，張江忠拿出了1張股份分配書，要大股東簽名同意；可是分配書第一條竟然寫著，「由公司股東們共同持股的30%股份（約11億元），要改由張江忠持有。」

大股東問張：「你怎麼可以這樣？你要錢也不能是用這種方式？」而張竟回「我為公司賣命那麼久，這30%應該要歸我。」而兩人吵到最後，張撂下一句話「大不了我去坐牢」便不歡而散，而這30%股份最後也確實落入張江忠手中。

兩人為股份爭吵後徹底決裂，2017年2月張江忠突然因病過世，留下遺孀湯慧芳、兒子張繼元及2個女兒，以及大股東對張江忠的不解以及久威滿是黑幕的財務問號。

對於久威董事長湯惠芳遭控涉嫌內線炒作股價、疑似掏空公司一事，金管會不願具名的承辦專員說：「案件正在審理中，不方便透漏細節，內線交易屬刑法，有違法就會移給檢調調查。」本刊另外多次致電久威，欲詢問久威遭控被倒帳一點八億元卻不積極追討，以及是否有炒作股價與掏空公司等問題，但接電話的總機小姐只表示發言人在電話中，會將記者問題轉給發言人，但至截稿前本刊仍未獲得回應。

(中時電子報)