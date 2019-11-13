南庄鄉泰雅族父子謝福安、謝念霆今年參加全國御賞松紅小葉種紅茶比賽，一舉拿下特等、頭等、金牌等3項殊榮。苗栗縣長徐耀昌13日接見表揚，並頒贈「茶技精湛」匾額，讚許兩人為苗栗之光。

在南庄開診所超過30年的謝福安，6年前在石壁部落種茶，今年與返鄉接棒種茶的兒子謝念霆並特聘阿里山製茶師莊國佑，利用當地得天獨厚的氣候與環境，再經不斷嘗試與改良，聯手產製小葉紅茶，在全國御賞松紅小葉種紅茶比賽，勇奪特等、頭等、金牌殊榮。

13日徐耀昌偕同縣議員楊文昌、黃月娥及原民中心主任蔣意雄等人，致贈茶技精湛匾額，但謝福安因門診為出席，由謝念霆前往收下。徐耀昌感佩謝福安行醫30多年，並從門外漢栽進種茶行列，抱回3巷大獎，另肯定謝念霆願意返鄉種茶。

楊文昌、黃月娥也感謝父子的努力，將原住民部落的第一名茶葉推向全國，盼縣府協助輔導，帶動原住民產業發展。徐耀昌鼓勵青農返鄉，並協助設置製茶工廠等相關事宜，期勉謝福安、謝念霆再接再厲，在製茶界發光發熱，讓世界看見苗栗。

(中時 )