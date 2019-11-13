久威國際股份有限公司由湯慧芳擔任董事長後，不但股價狂跌，連原本蘋果的訂單也因為不實報表，而遭排除在蘋果供應商行列外，但湯慧芳的兒子張繼元、同時也是公司董事兼總經理特助，卻在網路上瘋狂炫富，絲毫不把公司被倒帳當一回事。

CTWANT 調查實錄》1.8億債務竟不追 蘋果供應商女董座擺爛

久威股東指出，張江忠的兒子張繼元負責處理公司大小事，但是這個科技業富二代，平時就常在IG貼文炫富，在公司被倒債1.8億元時，還跑去日本玩、上網貼出千萬跑車、多支名錶等照片，令他覺得相當誇張，「他就是紈褲子弟啦，上次招待一堆朋友到大陸玩，還住五星酒店，在公司尾牙上也喝醉刁著煙在台上扭屁股！」股東氣憤的說。

相當喜愛超跑的張繼元，在IG上分享愛車資訊。（圖／翻攝自張繼元IG）

而這起疑似掏空疑雲，久威部分股東已向金管會、證交所等提出檢舉，目前也已被受理並追查中，而公司大小股東，只希望董事長湯慧芳能把話講清楚，給大家一個交代，讓公司步回正軌。

對於久威董事長湯惠芳遭控涉嫌內線炒作股價、疑似掏空公司一事，金管會不願具名的承辦專員說：「案件正在審理中，不方便透漏細節，內線交易屬刑法，有違法就會移給檢調調查。」本刊另外多次致電久威，欲詢問久威遭控被倒帳一點八億元卻不積極追討，以及是否有炒作股價與掏空公司等問題，但接電話的總機小姐只表示發言人在電話中，會將記者問題轉給發言人，但至截稿前本刊仍未獲得回應。

張繼元在IG上放上多支名錶照片炫富。（圖／翻攝自張繼元IG）

(中時電子報)