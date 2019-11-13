伯爵（PIAGET）13億珠寶即起登台，在台北101獨一文創中心展至15日止，全系列以太陽與沙漠綠洲為主題，以不對稱、異材質的混搭打造一座陽光閃耀的《燦金綠洲》（Golden Oasis），亞太區代言人孔曉振日前佩戴該系列的祖母綠項鍊、耳環和戒指，展現韓劇一姐的超強氣場。
從大自然擷取創作靈的伯爵珠寶，作品特別強調不對稱美學，作品彷彿有了生命一般靈動鮮活，充滿藝術感。全新登台的《燦金綠洲》（Golden Oasis）總共有三大主題，分別是代表太陽的「Play ofLights光之嬉戲」，象徵沙漠綠洲的「Desert Minerals漠地之泉」，以及沙漠植物的「Native Bloom原生之花」，勾勒沙漠綠洲的綺麗風光。
其中孔曉振佩戴的「Native Bloom原生之花」祖母綠項鍊，靈感源自沙漠泉水是天使眼淚的傳說，祖母祖與白鑽兩顆主石以不對稱的角色相呼應，十分浪漫唯美。另一條Sunny Side Of Life祖母綠項鍊鑲嵌8顆祖母綠，要價近7千萬元，是此次展場最貴的作品。
「Play of Lights光之嬉戲」主題則以黃鑽、紅寶、橘紅色尖晶石等暖色系寶石詮釋耀眼璀璨的陽光，在各種不同切工鑽石的環繞之下，閃耀光芒，伯爵更展現精湛的金雕工藝，以放射性的雕割線條詮釋燦爛的陽光，讓人迷醉。
「Desert Minerals漠地之泉」以鑽石、藍寶石、帕拉依巴璧璽等彩寶詮釋沙漠中的清澈源泉，一顆顆彩寶化身湛藍的瀑布，或是飛濺於激流中墜落的水滴，十分唯美。
(中時 )
#孔曉振
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。