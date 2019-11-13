孔曉振佩戴《燦金綠洲》系列Native Bloom祖母綠戒指和耳環，分別675萬和530萬元。（PIAGET提供）

伯爵《燦金綠洲》系列Native Bloom「仁王冠」祖母綠鑽戒，675萬元。（PIAGET提供）

伯爵Rose Extraordinaire祖母綠手鐲，綠玉髓、孔雀石、祖母綠等不同綠色寶石，1010萬元。（PIAGET提供）

伯爵Sunny Side Of Life祖母綠鑽石項鍊，6950萬元。（PIAGET提供）

伯爵Sunlight Journey蛋白石頂級珠寶鑽石耳環，525萬元。（PIAGET提供）

PIAGET Extremely Piaget綠松石頂級珠寶鑽石項鍊，1390萬。（PIAGET提供）

伯爵（PIAGET）13億珠寶即起登台，在台北101獨一文創中心展至15日止，全系列以太陽與沙漠綠洲為主題，以不對稱、異材質的混搭打造一座陽光閃耀的《燦金綠洲》（Golden Oasis），亞太區代言人孔曉振日前佩戴該系列的祖母綠項鍊、耳環和戒指，展現韓劇一姐的超強氣場。

從大自然擷取創作靈的伯爵珠寶，作品特別強調不對稱美學，作品彷彿有了生命一般靈動鮮活，充滿藝術感。全新登台的《燦金綠洲》（Golden Oasis）總共有三大主題，分別是代表太陽的「Play ofLights光之嬉戲」，象徵沙漠綠洲的「Desert Minerals漠地之泉」，以及沙漠植物的「Native Bloom原生之花」，勾勒沙漠綠洲的綺麗風光。

其中孔曉振佩戴的「Native Bloom原生之花」祖母綠項鍊，靈感源自沙漠泉水是天使眼淚的傳說，祖母祖與白鑽兩顆主石以不對稱的角色相呼應，十分浪漫唯美。另一條Sunny Side Of Life祖母綠項鍊鑲嵌8顆祖母綠，要價近7千萬元，是此次展場最貴的作品。

「Play of Lights光之嬉戲」主題則以黃鑽、紅寶、橘紅色尖晶石等暖色系寶石詮釋耀眼璀璨的陽光，在各種不同切工鑽石的環繞之下，閃耀光芒，伯爵更展現精湛的金雕工藝，以放射性的雕割線條詮釋燦爛的陽光，讓人迷醉。

「Desert Minerals漠地之泉」以鑽石、藍寶石、帕拉依巴璧璽等彩寶詮釋沙漠中的清澈源泉，一顆顆彩寶化身湛藍的瀑布，或是飛濺於激流中墜落的水滴，十分唯美。

(中時 )