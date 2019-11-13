科學家不斷尋找抗癌的新希望，現在發現解方可能在一種特殊的病毒裡，而且不只能對抗單一癌症，而是有望殲滅所有種類的癌細胞。

澳洲癌症患者，明年就有機會試用全新癌症療法。以病毒殺死癌細胞雖不是醫界全新方案，但過去多半針對單一癌症，這次由美國華裔癌症專家方耀民（Yuman Fong）領軍的研究團隊，卻強調能殺死各種癌細胞。

研究人員預計明年開始對澳洲病患進行臨床試驗，再擴展到包括美國在內的其他國家，首批臨床受試者將包含黑色素瘤、膀胱癌、胃癌、肺癌，以及三陰性乳癌等患者。

研究團隊認為病毒注射入腫瘤後，能讓癌細胞自行爆破。（圖片來源：pixabay）

研究團隊將牛痘病毒混合其他病毒，培養出的新病毒能在培養皿中殺死各種癌細胞，並縮小老鼠身上的腫瘤。明年展開人體實驗後，病毒將直接注射進癌症患者的腫瘤。

研究人員認為病毒能感染癌細胞，使癌細胞自行爆破，同時對免疫系統發出警訊，讓免疫系統揪出體內其他癌細胞，一舉殲滅。

儘管病毒在老鼠身上奏效，不保證用於人體就一定成功，領軍研究的方耀民相當樂觀，因為過去就曾有病毒對抗癌症成功的例子。

牛痘病毒200多年前就用於對抗天花，方耀民領軍的研究團隊認為由牛痘病毒培養的新病毒不只對人體無害，還能殲滅癌細胞。（圖片來源：pixabay）

例如美國科學家曾證明感冒病毒能治療腦癌。除了在老鼠身上實驗成功，用於人體也讓部份病患的癌細胞一度消失數年（後來又復發），另有一部份病患的腫瘤明顯縮小。還有一種T-Vec唇疱疹病毒，也被發現能幫助免疫系統找出並消滅體內的黑色素瘤細胞。

方耀民目前擔任美國南加州希望之城（City of Hope）醫療中心癌症外科主任，投入肝癌醫學領域超過30年，還被同事稱作抗癌的「行動圖書館」，他強調：「其實早在1900年代初期，就有證據顯示病毒能殺死癌細胞，當時有人接種狂犬病疫苗，卻發現癌症痊癒了。」

關鍵是，強大到足以殺死癌細胞的病毒，很可能也有致命疑慮。而這次運用的牛痘病毒，早在200多年前就用於製作疫苗、對抗天花，證明使用於人體安全無虞，因此方耀民相當有信心。

不過截至目前為止，成功案例仍限於實驗室和老鼠身上，無法保證臨床試驗能否順利進行，因此要實際運用於抗癌，仍是一條漫漫長路。

資料來源：Daily Mail、The Siasat Daily

(中時電子報)