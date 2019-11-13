科學家不斷尋找抗癌的新希望，現在發現解方可能在一種特殊的病毒裡，而且不只能對抗單一癌症，而是有望殲滅所有種類的癌細胞。
澳洲癌症患者，明年就有機會試用全新癌症療法。以病毒殺死癌細胞雖不是醫界全新方案，但過去多半針對單一癌症，這次由美國華裔癌症專家方耀民（Yuman Fong）領軍的研究團隊，卻強調能殺死各種癌細胞。
研究人員預計明年開始對澳洲病患進行臨床試驗，再擴展到包括美國在內的其他國家，首批臨床受試者將包含黑色素瘤、膀胱癌、胃癌、肺癌，以及三陰性乳癌等患者。
研究團隊將牛痘病毒混合其他病毒，培養出的新病毒能在培養皿中殺死各種癌細胞，並縮小老鼠身上的腫瘤。明年展開人體實驗後，病毒將直接注射進癌症患者的腫瘤。
研究人員認為病毒能感染癌細胞，使癌細胞自行爆破，同時對免疫系統發出警訊，讓免疫系統揪出體內其他癌細胞，一舉殲滅。
儘管病毒在老鼠身上奏效，不保證用於人體就一定成功，領軍研究的方耀民相當樂觀，因為過去就曾有病毒對抗癌症成功的例子。
例如美國科學家曾證明感冒病毒能治療腦癌。除了在老鼠身上實驗成功，用於人體也讓部份病患的癌細胞一度消失數年（後來又復發），另有一部份病患的腫瘤明顯縮小。還有一種T-Vec唇疱疹病毒，也被發現能幫助免疫系統找出並消滅體內的黑色素瘤細胞。
方耀民目前擔任美國南加州希望之城（City of Hope）醫療中心癌症外科主任，投入肝癌醫學領域超過30年，還被同事稱作抗癌的「行動圖書館」，他強調：「其實早在1900年代初期，就有證據顯示病毒能殺死癌細胞，當時有人接種狂犬病疫苗，卻發現癌症痊癒了。」
關鍵是，強大到足以殺死癌細胞的病毒，很可能也有致命疑慮。而這次運用的牛痘病毒，早在200多年前就用於製作疫苗、對抗天花，證明使用於人體安全無虞，因此方耀民相當有信心。
不過截至目前為止，成功案例仍限於實驗室和老鼠身上，無法保證臨床試驗能否順利進行，因此要實際運用於抗癌，仍是一條漫漫長路。
資料來源：Daily Mail、The Siasat Daily
(中時電子報)
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