大大讀書創辦人許景泰打造全台最大影音說書平台。(圖/大大學院)

線上說書掀起新商機！從網紅Youtuber到大陸的「得到」App爆紅，知識付費成為新趨勢。創業家、網路行銷講師、SmartM創辦人許景泰搖身ㄧ變成「說書人」，攜手資深媒體人陳鳳馨、知名企業講師謝文憲、心理學暢銷書作家兼副教授許皓宜，以名人線上說書為號召，推出「大大讀書」付費訂閱專案，今年八月上線至今，短短三個月已吸引超過六千人訂閱，成為全台最大影音說書平台，宛如台灣版「得到」。

許景泰說：「台灣的閱讀率非常低，現在人的時間碎片化，相對的，沒有完整的時間可以閱讀。我們希望透過影音和音頻的方式，來幫助受眾吸收一本書的精華。」許景泰說，目前每周更新兩本好書，用戶只要訂閱，已經有200多本影音說書可線上分享，宛如個人數位影音書庫相當方便，也證明知識付費在台灣有市場。

知名企業講師謝文憲參與大大讀書擔任說書人。(圖/大大學院)

四位說書人當中，許景泰有13年的網路行銷經驗，創立四家公司，同時擔任講師和顧問。人稱「憲哥」的謝文憲，不但擁有廣大上班族鐵粉，在職場的企業內訓跟業務經驗也超過廿年。許皓宜是知名談話性節目來賓，也是暢銷作家與國立大學的副教授，教授17年的心理學，對心理學的基礎及案例研究非常的深厚。陳鳳馨則是資深媒體人，在News98介紹書已經17年，每周都會在《財經起床號》介紹好書，是業界公認最用功的一個主持人。

謝文憲強調，專業就是建立在通俗的溝通，會加入說書行列，是希望把自己有興趣的內容，化繁為簡的說出來，造福自己也造福大眾。許皓宜則認為，在3C充斥的現代，大家對於文字閱讀的耐性變低，因此需要各個領域上長期閱讀，或是關注不同議題的作者，一起將書中知識徹底整理出菁華，讓大家能利用忙碌緊湊的零碎時間吸收知識，一樣可以達到閱讀效果。

目前大大讀書透過四位說書人，以18分鐘影音解讀精華，融合個人解釋、重點提列和產業經驗，搭配一份讀書簡報筆記，以精簡、提煉重點的簡報內容，提供更多人快速了解好書意涵，並且在全台各地組織讀書會，讓更多人能夠一起買書、共讀、交流，愛上閱讀。許景泰期待，透過多元不同形式的推廣方式，與出版社、作者、書店等，共同推行全民讀書運動，掀起閱讀新風潮。

(中時電子報)