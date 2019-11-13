針對今日下午國民黨中常會通過的不分區立委提名名單，國民黨中央委員連勝文隨即召開記者會，表示國民黨已經窮到只剩下理想和信仰，如果這些都不要，就真的一無所有，這樣即便一個人的目標能實現，國民黨又如何爭取民眾支持？希望黨內嚴肅面對問題。

連勝文還說，國民黨應該要告訴民眾這不是個人前途追求的名單，而是為了全體民眾努力破釜沉舟的決心，希望名單中除了資深者，也要看到年輕人 ，不管是社福、青創或體育領域，才能爭取更多民眾支持。

被問到個人追求是否指黨主席吳敦義自己也排入不分去名單內時，連勝文並未直接回答，只說我們做的每件事情都要對自己的良心，他也說這不是一個人的問題，而是黨的未來，是要破釜沉舟，給外界嶄新面貌。

而正值親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統之際，對於國民黨是否有人會跳船到宋楚瑜那，連勝文回稱如果船要翻了，就算有人搶到游泳圈，還是在海上載浮載沉，不如大家一起努力把船開到目的地 ，他很擔心，國民黨如今內憂外患，任何人對個人前途的執著，如果處理不好，都會影響整個大局，目標如果是總統勝選國會過半，就該朝這目標前進。而對於台北市議員徐弘庭、羅智強今晚將去國民黨中央靜坐抗議此份名單，連勝文表示這顯示國民黨內還是有人懷抱理想希望為黨奮鬥。

(中時 )