俄羅斯被指干預歐美政治，英國下月舉行大選，惟政府仍未公開俄國干政的調查報告。美國前國務卿希拉蕊周二（12日）認為，英方這做法是莫名其妙及可恥。

根據東網報導，希拉蕊正在英國推廣新書，並接受英國廣播公司訪問，指每位英國選民都應得在大選前看到該份報告，形容英方現階段不公開報告令人震驚。她說：「因為毫無疑問，俄羅斯為了自身利益，嘗試改變西方民主國家的政治，包括美國及歐洲。」

希拉蕊在2016年美國總統選舉被對手川普擊敗，她表示川普及競選團隊曾受通俄調查，而美國公眾在大選前不知道川普團隊與俄羅斯的關係，俄方則繼續干預美國政治。她稱不論報告內容如何，都不希望英國出現當年美國的情況。

有關報告調查俄羅斯在英國民主體系的活動，內容涉及間謀活動、顛覆及干預選舉。國會情報及安全委員會今年3月完成調查，10月17日轉交首相府。消息指沒有政府部門反對公開，首相府否認「扣押」報告，又指審查內容的過程需時。

(中時 )