國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）重申在安全無虞、人民同意的情況之下，核四要重啟。（陳信翰攝）

韓國瑜國政顧問團13日與馬英九基金會舉行「檢討民進黨政府能源轉型政策」聯合記者會，痛批蔡英文3年來推動的能源轉型政策，是一個錯誤的「三不」政策。馬英九基金會執行長蕭旭岑（左起）、能源部落客版主陳立誠、前總統馬英九、國民黨總統參選人韓國瑜、國政顧問團副總召杜紫軍、國政顧問團召集人王明鉅等人出席。（陳翰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜和前總統馬英九今（13）日共同召開記者會，批評蔡政府能源政策。（圖／郭建志）

國民黨總統參選人韓國瑜和前總統馬英九今（13）日共同召開記者會，批評蔡政府能源政策。馬英九表示，蔡政府現行的綠能政策是「政府做不到、人民吃不消、社會受不了」，2017、2018年全台發生停電，核二廠二號機因此重啟，蔡英文聲稱「台灣不缺電是不必爭辯的事實」，卻未告訴民眾這是因為繼續使用核電的緣故，而且台灣還付出了綠能建置成本高於國際行情的代價。 韓國瑜則表示，人民所需要的只是希望滿足生活上最基本的需求，那就是「電夠用、不停電」、「電價不要太貴」、「不要用肺發電」如此而已，要滿足人民的需要，真的有那麼困難嗎？但是為什麼蔡英文卻一再用許多似是而非的術語及數字，信誓旦旦2025非核家園不會缺電、電價不會漲，但事實上卻是欺騙人民，因為根本做不到。

他主張，第一，要多用核能、少用昂貴又難用的再生能源，等待再生能源成熟再增加比例。第二，火力發電會增加空污，因此為了人民健康，將減少燃煤發電。

至於媒體關心是否將重啟核四，韓國瑜仍強調兩項前提「安全無虞、人民同意」，符合前提才會重啟核四。

被問及核廢料該如何處理？陪同出席的國政顧問團能源小組召集人杜紫軍說，台灣過去做過地質探勘，有候選地點，因為過去三年蔡政府而停滯，但核電廠已啟用40年，核廢料還是要找到永久儲存點，重新啟動後會找適當地點、公投、用最新技術做最終處置。

馬英九則說，核四興建時在貢寮挖了一個很大的山洞，可存放2萬桶高階核廢料，可供使用達40年，且現在核燃料拿來發電時，其實只用了其中的5％，剩下的比例還可再利用，美、法、俄等國都已發展這樣科技，且有十多個國家都已使用這樣技術。

對於蔡政府自詡為是綠電的推動者，杜紫軍也表示，馬政府時期就提出「陽光屋頂百萬座、千架海陸風力機」，並搭配每年50億元的能源型國家計劃，甚至最近苗栗外海的離岸風力發電案，還是2013年馬政府時期就核准的示範性計畫，蔡英文只是收割馬政府成果。

杜紫軍直言，蔡英文的錯在於「太陽光電、風力發電成本仍偏高」的現在，就大量躉購再生能源，將使民眾負擔高電價、相關商機也因國內產業準備不及而落入外商手中，因此要「打掉2025非核家園」才是唯一的能源解方。

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