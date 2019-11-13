謊稱代購日本藝人演唱會門票詐欺多名網友的女子遭判囚確定的廖璟妤，以代買日本藥妝為幌子詐騙近百萬元被判囚2年8月，她另因詐騙他人金錢卻向警方謊報案，稱對方未付貨款，今又遭高院判囚1年10月、另3年可易科罰金。

廖女本名廖珮諄、廖熳岑，因詐欺案多次入獄，她被控2012至2013年向52名網友詐騙約168萬，被判1年1個月確定，但她潛逃日本，前年2月回台過年入境時遭緝捕到案、入監服刑，北檢前年6月依詐欺罪起訴她。

(中時 )