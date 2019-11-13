騙錢又誣告詐欺 女騙徒又遭判刑 18:462019/11/13 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 謊稱代購日本藝人演唱會門票詐欺多名網友的女子遭判囚確定的廖璟妤，以代買日本藥妝為幌子詐騙近百萬元被判囚2年8月，她另因詐騙他人金錢卻向警方謊報案，稱對方未付貨款，今又遭高院判囚1年10月、另3年可易科罰金。 廖女本名廖珮諄、廖熳岑，因詐欺案多次入獄，她被控2012至2013年向52名網友詐騙約168萬，被判1年1個月確定，但她潛逃日本，前年2月回台過年入境時遭緝捕到案、入監服刑，北檢前年6月依詐欺罪起訴她。 (中時 ) #詐騙 #日本 #詐欺 #網友 #騙徒 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本人來台玩 逛街萌生沒出國錯覺 21:302019/11/09 日常 京都勝牛 炸牛元村 同步日本炸牛排美味 01:102019/11/10 時尚消費 攏係假！「義大利」男欲詐台女財 中市警成功阻詐 07:322019/11/10 社會 便當一個850元 照片曝光千人噓爆 20:102019/11/10 生活 警辦銀髪族反毒防詐 檢舉賄選全民一起來 23:362019/11/10 社會 雙11免費送LINE點數！工程師：千萬別登入 10:312019/11/11 生活 購物節來襲！網購族注意 ! HiNet PC-cillin 推出防毒防駭攻略 破解網購陷阱 12:362019/11/11 財經 鋼鐵人再戰綠光戰警 馬斯克遭控是詐欺犯 17:042019/11/11 財經 台日服務業 交流前進新南向 04:102019/11/12 企業經營 欣欣大眾百貨董座之子淪詐騙集團團車手 遭聲押 18:392019/11/12 社會 社會熱門新聞 爽！賀棒球擊敗韓國 中和警局不斷加碼600份雞排領光光 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 费玉清对谢金燕的一则笑话…点出学姐喜欢的男友特质 - 社会 【擺爛女董座3】10個月股價狂跌60元 股東嘆：噴掉2台賓士 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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