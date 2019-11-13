少子化就業人口急遽萎縮，企業壓力大，加工出口區管理處屏東分處今天到正修科大找人才，締結「產學合作聯盟」，提早因應產學供需端少子化，就業市場缺口人力不穩，正修科大校長龔瑞璋表示，正修的教學與實習非常務實，一切以就業為導向，培養出來的人才為業界所用。

加工出口區管理處屏東分處指出，根據統計2019年大專畢業生投入就業市場人口約為25萬名，到2026年縮減至19萬名，未來七年國內就業人口呈現急遽萎縮，企業經營壓力大。

屏東加工出口區分處長沈龍志今天特與廠協會、雄雞、溢泰等知名企業旗下子公司業者到正修科大，與校長龔瑞璋共同簽署「產學合作聯盟」。

沈龍志說，加工園區內有許多業者過去一、兩年來一直找不到研發及作業人才，正修所培養出的人才在業界口碑不錯，簽約只是開始，後續的人才培育則有賴學校協助。

正修科大校長龔瑞璋說，學校入學管道多元，包括有產學攜手專班、海外橋生班、外籍生專班及軍中班等，並與榮民服務處合作，協助退伍軍人謀職，教學務實，完全以就業為導向，甚至學校的招生與面試，都會邀請業界參與，進一步了解業界的需求。

屏東分處說，希望藉由與園區產官學研外部資源連結，可以有效解決企業營運普遍面臨的難題。

(中時 )