桃園市與雙北市為1日生活圈，但公車跨區票價卻有落差，市議員陳美梅為通勤族及學生發聲，她表示，雙北市每段享有8折，折扣後都比桃園還要便宜，但交通局長劉慶豐表示，這要考量市府財政及客運業者經營，桃園2段乘車還有買1送1，換算下來僅39折，比雙北算2段更便宜。

陳美梅建議跨縣市的幹線公車應整合公車票價，提供跨區公車優惠價格，讓市民朋友使用上更為便利，她認為，雙北基本票價及折扣都比桃園低，桃園市與雙北是1日生活圈，至少要能統一票價。

劉慶豐表示，公車票價必需綜合考慮搭乘人數、公車業者永續經營，以及市府的財政負擔，目前桃園市公車基本票價18元、約8公里，超過部分每公里2.58元，上限60元，第2趟票價由市府補貼，每年公車票價補貼實際支出就超過2.5億元。

為減輕學生族負擔，劉慶豐表示，學生族持市民卡搭乘桃園市區公車再享基本里程票價75折優惠，費用為14元，也適用桃園市區公車基本里程買1送1及票價上限優惠，平均基本里程僅須支付7元，是全票票價的39折優惠，比北市5折優惠便宜。

考量財政負擔與客運業者永續經營的情況，市府仍建議採行穩健保守政策處理公車票價議題，並且每年進行滾動式檢討。

(中時 )