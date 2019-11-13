湖人今天在客場123比115擊敗太陽，這場原本看似一場平常無奇的比賽，沒想到卻因為一個數據而顯得很重要，那就是湖人單場送出39次助攻，平了NBA最近31年來客場最多助攻紀錄。
湖人此役11人上陣，9人留下助攻紀錄，詹姆斯11次最多，傷癒歸隊的隆多7次。根據統計，這是自2009年4月14日與爵士之戰，湖人單場送出最多助攻的紀錄。這也是NBA史上自快艇於1988年2月4日於客場拿到39次助攻以來在客場最高助攻次數。
(中時電子報)
湖人今天在客場123比115擊敗太陽，這場原本看似一場平常無奇的比賽，沒想到卻因為一個數據而顯得很重要，那就是湖人單場送出39次助攻，平了NBA最近31年來客場最多助攻紀錄。
湖人此役11人上陣，9人留下助攻紀錄，詹姆斯11次最多，傷癒歸隊的隆多7次。根據統計，這是自2009年4月14日與爵士之戰，湖人單場送出最多助攻的紀錄。這也是NBA史上自快艇於1988年2月4日於客場拿到39次助攻以來在客場最高助攻次數。
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