樹林濟安宮適逢建廟230年暨東遷百年，將在12月5日起舉辦為期5天的「東遷百年、五朝清醮」盛典，13日舉辦開幕記者會，由副市長謝政達及濟安宮董事長陳黃綠妹揭幕。（許哲瑗攝）

樹林濟安宮適逢建廟230年暨東遷百年，將在12月5日起舉辦為期5天的「東遷百年、五朝清醮」盛典，系列活動自11月20日展開，邀請國寶級米龍大師葉峻男打造北台灣最大的米龍點睛，是盛典最大看頭，廟方也將發放3000份小神衣，讓民眾求個平安，另規畫遶境祈安、施放水燈等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

活動今舉辦開幕記者會，由副市長謝政達及濟安宮董事長陳黃綠妹揭幕；謝政達表示，樹林濟安宮長年推動慈善事業，年年獲得市府表揚，這次為期5天的建醮科儀大典是地方盛事，廟方特地拍攝微電影預告，歡迎民眾一起體驗百年特有文化。

陳黃綠妹介紹，清醮又稱祈安醮，為祭神之意，不僅是對天上神佛的庇祐表示感謝，也象徵知福惜福，今年的建醮大祭典，是濟安宮廟史上第3次建醮，距離上次廟方建醮相隔32年，值得一看。

民政局表示，「五朝清醮」祭典系列活動自11月20日展開，由國寶級米龍大師葉峻男耗費7天完工，全長200公尺、寬35公尺、共2萬片鱗片的米龍點睛揭幕，廟方當天也提供3000份小神衣，讓民眾將平安健康帶回家；30日則邀請36對結婚滿50、60年的金鑽夫妻，接受大道公致贈的對戒，象徵婚姻與家庭的美好。

民政局指出，12月1日的「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，循古禮遶境樹林全區，5日舉行科儀禮法，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日有歌仔戲演出大道公傳為活動畫下句點，內容精采可期，歡迎民眾前來歡慶祈福。

(中時 )