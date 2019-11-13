滿載國立故宮博物院「創客教案、3D建模列印技術、雷射切割機」的魔幻列車，是故宮發展STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics）國際教育浪潮起點，秉持跨領域、科技感及DIY動手做，進行與中小學城鄉教學巡迴，主動親近校園，啟發孩子創作的無限潛能。

11月11日下午，佛陀紀念館成佛大道上，配合由國立故宮博物院、香港城市大學在第四展覽廳的「動物藝想－故宮新媒體藝術展」，將充滿西方名字的「魔幻列車」，與有著東方色彩濃厚的故宮歷史文物創意做結合，現場展示以快速雛形塑膠料使用的3D列印機，和雷射切割機應用在紙張、木材、皮革及壓克力產品，與使用在反模成形產品的真空壓縮機，供小朋友參觀。

故宮數位教育團隊講師蘇英嘉表示，透過科技快速成型的表現創作產品趨勢，與小學生做勞作的概念相近，創客的研發是以故宮文物為發想，主動走進校園，以DIY創作培養專注力，讓孩童有機會接觸科技的研發，提升天馬行空的創作能力。

蘇英嘉提到，在巡迴城鄉校園的互動中發現，偏鄉孩子學習資源雖不足，卻有著無限的想像空間，也願意表現獨有風格，不受外界的局限，往往有驚人的創作表現，這與都市的小朋友呈現方式不同。故宮博物館收藏的歷史文物，藉由創客魔幻列車提升小朋友視野，將書本的知識，完整呈現在孩子面前，帶來奇妙體驗及深刻感受。

台南市佳里區仁愛國小三年級小朋友，專注聽著創客魔幻列車介紹，小學生徐若嘉說，原來3D列印比手做慢，可是失誤率較低。張淨涵則分享，能在戶外教學中，見到平常不容易接觸到的知識很新奇。領隊老師劉怡萱及黃馨儀認為，DIY的製作，增加孩子的參與感，能提升學習效果，是課堂上書本學習不到的收獲。

(中時 )