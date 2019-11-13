你或許在一些美劇、電影場景曾經見過這一畫面，兩個人在酒吧聊天，似乎在進行什麼交易，一手交錢，一手交貨。然而，付錢的那方往往把美金捲起來成一捆，這是種習慣嗎？有網友就發現此現象，於是上網詢問，原來，紙鈔捲成綑非常適用在美金上，有著便利的用途。

在我們的觀念中，都喜歡把紙超好好收著，盡量會避免摺到，但美國卻似乎喜歡捲著收起。網友在PTT上發文詢問，「美國人的錢都捲成一捆一捆的？」他表示，因為看了美劇《絕命毒師》後，看他們進行交易時都把錢捲成一捆捆的，卻不明白紙鈔為何要捲。

對此問題，在大陸百度早有很多討論。關於美鈔多習慣捆著的原因，上面指出，最大的原因是「尺寸」。因為美金的特色是，不論面額大小，鈔票的尺寸皆一致，所以很適合捆起。若是使用尺寸大小不一的鈔票，收起來就不會那麼整齊，當然也有人選擇用專門的夾子收著，只是橡皮筋隨手可得，更方便。

有網友分析，將紙鈔捆起來主要都是做非法交易，是為了掩人耳目，才會將錢捲得越小越好。（圖／shutterstock）

不過也有網友分析，將紙鈔捆起來主要都是做非法交易，是為了掩人耳目，才會將錢捲得越小越好。此外還有好收藏，不易散開而遭人偷取走的功用，畢竟數字出錯可能會引起一場血戰阿。

(中時電子報)