◎2大關鍵 讓于美人擔任宋發言人

親民黨主席宋楚瑜宣布投入2020總統大選，這也是他第5度參與總統大選，對此他以漫威電影形容這是一場「終局之戰」，這一戰也讓他足足了44年，至於備受外界關注的副手人選，由「廣告之母」余湘擔任，而競選總部發言人一職，則由名主持人于美人扛下重擔，至於為何相中于美人?經紀人也做出一番解釋。

◎敢酸韓買豪宅 陳致中遭他當面洗臉

國民黨總統參選人韓國瑜7200萬買豪宅，綠營窮追猛打不歇手，高雄市議員陳致中逮到機會，今(13)日在議會質詢韓市府社會住宅，藉題發揮狂酸韓國瑜。不過，面對陳致中來勢洶洶，代理市長葉匡時也不是省油的燈，他反譏蔡英文、陳致中父子輕鬆買豪宅，當場洗臉讓陳致中氣噗噗，一度結舌說出話。

◎遭疑能源政策錯誤 蘇：危言聳聽

馬韓聯手攻蔡能源政策錯誤，行政院長蘇貞昌下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」時直斥「亂講」、危言聳聽。他並要馬、韓去問問新北市長侯友宜，是否支持重啟核四主張。而對於親民黨主席宋楚瑜再次參選，蘇貞昌也說，他尊重宋楚瑜。

◎國民黨不分區立委最新名單曝光！

國民黨今天調整不分區名單，黨主席吳敦義從第8後挪為第10，前立委邱毅補進第8名，原列第10的前總統府發言人陳以信被排除安全名單，排第16。而原本列第16名的學者江岷欽，在全部34人的名單中，已消失不見。

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