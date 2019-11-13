太陽馬戲團（Cirque du Soleil）創始人拉里貝代（Guy Laliberte）涉嫌在其位於南太平洋的私人島嶼種植大麻，被當局扣留。

據聯合早報報導，這名加拿大籍億萬企業家在法屬玻里尼西亞下飛機後被捕。檢察官表示，拉里貝代將於週三（13日）上法庭。

拉里貝代企業「紅月亮集團」（Lune Rouge）發表聲明說，拉里貝代的大麻是用於「醫療」用途且「僅限自用」，並否認他在自己的私人島嶼努庫特皮（Nukutepipi）種植大麻是供商業用途。

(中時 )