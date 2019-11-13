太陽馬戲團創始人種大麻被逮捕 17:592019/11/13 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太陽馬戲團創始人拉里貝代。（shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 太陽馬戲團（Cirque du Soleil）創始人拉里貝代（Guy Laliberte）涉嫌在其位於南太平洋的私人島嶼種植大麻，被當局扣留。 據聯合早報報導，這名加拿大籍億萬企業家在法屬玻里尼西亞下飛機後被捕。檢察官表示，拉里貝代將於週三（13日）上法庭。 拉里貝代企業「紅月亮集團」（Lune Rouge）發表聲明說，拉里貝代的大麻是用於「醫療」用途且「僅限自用」，並否認他在自己的私人島嶼努庫特皮（Nukutepipi）種植大麻是供商業用途。 (中時 ) #太陽馬戲團 #創始人 #大麻 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 最遠太陽系天體換名字 改叫「天邊」 - 國際 港校園淪戰場 傳陸生驚恐連夜撤往深圳 - 國際 日皇登基遊行 皇后雅子的白禮服與結婚時穿的相似處 - 國際 川普撿槍！竊美300億新科技 陸科學家認罪了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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