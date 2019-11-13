卑南國小閱讀夢公園今天落成啟用。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

卑南國小閱讀夢公園今天落成啟用。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東林管處與台灣義築協會合作，在卑南國小建造了一座樹屋平台，今天上午分舉行「閱讀夢公園-國產材樹屋移交活動」，希望可以成為學生閱讀、活動及休憩的夢想空間，讓孩子在親近樹木之餘，也能輕鬆閱讀、放鬆身心。

結合了樹屋平台、室外閱讀空間彩繪飛機、書海奇緣圖書室及社區共讀站等設施，卑南國小閱讀夢公園今天舉行落成典禮。

台東林管處表示，為了推廣國產材應用的多元化，林務局補助台灣義築協會辦理「國產木竹材運用於人道建築之案例研究與推廣」計畫，嘗試將國產材應用在建築上。

在卑南國小、公東高工的協助下，在校園廣場中的台灣肖楠大樹下規畫1處木構平台，校方將它命名為「卑南閱讀夢公園」，希望緊鄰大樹旁的木構平台可以成為孩子們閱讀、活動及休憩的夢想空間。

閱讀夢公園在設計前，讓小朋友畫出想像中，在大樹旁的閱讀夢公園情境，孩子們在繪畫的過程中，創造出了可攀爬、眺望、遊玩、閱讀、運動的空間想像，主體完成後，由台東林管處提供在地疏伐木「香杉」，讓小朋友動手彩繪，增添樹屋童趣。

台東林管處處長劉瓊蓮感謝在大家努力下一起築夢、成就這件美好的事。隨著木構平台空間的啟用，閱讀夢公園更加充實，也歡迎社區部落的朋友們一起進入閱讀夢公園，分享生活故事。

縣長饒慶鈴表示，推動閱讀教育一直是縣府積極努力落實的目標，而卑南國小的閱讀夢公園提供了絕佳的閱讀與休憩空間，讓孩子享受閱讀的樂趣。

(中時 )