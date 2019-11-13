北方候鳥陸續抵台渡冬，嘉義縣鰲鼓濕地森林園區地貌豐富，每逢秋冬時節，吸引眾多候鳥、水陸域鳥類群聚；林務局於23、24日將舉行「鰲鼓賞鳥季-候鳥的旅行」，除推免費賞鳥巴士，帶領遊客尋覓溼地萌寶貝，還邀請生態單位至東石自然生態展示館設攤，分享鳥類知識，是寓教於樂的旅遊首選。
林務局嘉義林區管理處指出，鰲鼓解說團隊在10日進行調查，統計園區已有9000多隻候鳥、留鳥，其中黑面琵鷺有205隻，鳥況極為豐富；此外，為迎接鰲鼓濕地森林園區成立7周年，特別在賞鳥季時，舉辦一系列的體驗活動，包括生態小市集、社區小旅行、打卡按讚活動、剪紙藝術講座及窗花DIY等。
除邀民眾前來鰲鼓濕地賞鳥外，林管處也請到正為台灣生態默默守護的生態團體設攤，如黃金蝙蝠生態館、台南市官田水雉生態教育園區、夜鷹工作室、台灣猛禽研究會、台灣黑面琵鷺保育學會、香蕉鳥工作室等單位，由不同生態領域的專家齊聚一堂，向遊客講解鳥類相關知識。
林管處表示，23、24日推出一日2班「生態解說導覽服務專車」，時間分別為上午9點及下午3點，一次共2小時，全程免費，每場次限額38名，每位參加者可獲得《鰲鼓濕地森林園區常見野鳥隨身圖本》1份，15日上午10點開放網路報名，欲參加者請上臉書「鰲鼓濕地粉絲團」報名。
(中時 )
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