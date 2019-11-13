除培養學生泥作技術外，也約束所有同學從工作態度、服裝儀容、教室環境整潔等等，希望所有受訓的泥作職人，將好的習慣帶到職場上，能夠翻轉傳統工地文化，抹去一般民眾對泥做工人的刻板印象。(吳建輝攝)

謝東閔表示，台灣營建業面臨缺工問題，一天2800元還請不到泥作師傅，透過學校自辦的技職訓練，培養在地年輕泥作人才。(吳建輝攝)

洪仕益說，原本對泥作完全不了解，因緣際會下踏入越學越有興趣，希望未來能將自己所學的技術實際應用在工作上。(吳建輝攝)

芳苑國中擁有全台唯一自辦泥作技職訓練課程，與二林工商及地方企業合作導入業師，透過性向測驗挑選有志願的3年級學生，以師徒制方式指導泥作技術，畢業後也能透過專案方式，免試進入鄰近的二林工商就讀，未來也能夠直接進入業界工作。

芳苑國中泥作班成立至今已8年，除培養學生泥作技術外，也約束所有同學從工作態度、服裝儀容、教室環境整潔等等，希望所有受訓的泥作職人，將好的習慣帶到職場上，能夠翻轉傳統工地文化，抹去一般民眾對泥做工人的刻板印象。

61歲的業師謝東閔說，他19歲開始就從事營建業，現在環境跟以前大不同，以前想學勢必要到工地「牽師仔」，工資低就算了還要看師傅願不願意教你，除了打雜還要幫忙買便當，根本學不到東西，現在他當教練全心全意將功夫傳授給學生，他們在15堂課後就能夠有模有樣的。

謝東閔表示，台灣營建業面臨缺工問題，一天2800元還請不到泥作師傅，透過學校自辦的技職訓練，培養在地年輕泥作人才，而鄉下的孩子普遍較能吃苦耐勞，泥作技術是機器無法取代的，每個人的手感都不同，需要長時間的練習，不是一時半刻就能學會。

泥作學生洪仕益說，原本對泥作完全不了解，因緣際會下踏入越學越有興趣，覺得最難的是將混泥土鋪上打底後收尾的動作，要看起來夠平整，很感謝學校老師及師傅指導，希望未來能夠到二林工商就讀，畢業後進入職場，將自己所學的技術實際應用在工作上。

(中時 )