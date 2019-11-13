被封為「林森之狼」的檢舉達人施力仁去年尾隨1名網美，意圖性侵，被依強制性交未遂罪判刑4年定讞，入監服刑，但他服刑期間反控告女方涉妨害名譽，豈料他在檢方提訊時突發生心肌梗塞，送醫後不治，台北地檢署因無法確認查證施男提告內容，今依罪嫌不足，將網美不起訴。
檢方調查，42歲的施力仁，去年3月尾隨1名網美進入北市中山區住處，試圖性侵洗澡中的被害人，網美以「交朋友」卸其心房，施男被說服後離去。網美報警後，警方到場採集DNA，發現施另涉2008年元旦持刀性侵女子案，2案均由北檢偵辦。
施男在法院審理期間，反控網美妨害名譽，但他涉犯性侵網美未遂案，最高法院今年2月25日依加重強制性交未遂罪判處施男徒刑4年定讞，施男入獄服刑。
今年8月23日，檢方提訊施男，施卻當庭心肌梗塞休克，送醫未恢復意識，僅用葉克膜維持生命，不久病逝。檢方因施男提告後，僅提出一段Youtube影片，並未具體說明提告內容及證據，認為告訴人死亡，告訴內容不明，今不起訴網美。
(中時 )
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