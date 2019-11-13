基隆地標前有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖。（吳康瑋攝）

基隆地標前有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖。（吳康瑋攝）

基隆地標前有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖。（吳康瑋攝）

基隆地標前有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖。（吳康瑋攝）

基隆地標前有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖。（吳康瑋攝）

想一覽基隆港的美景，很多人的選擇都是距離基隆火車站約500公尺，只要沿著火車站的指標前進，只要20分鐘用走的就可以攻頂的虎仔山「基隆地標」，地標前更有一整排的座位區可以既方便，又很安靜的走出都市俯瞰美景，但日前竟有民眾發現地標周圍的圍欄大量損壞，而遊客的座位區前方就是懸崖，更有民眾坐在距離已經斷裂的圍欄邊不到一隻手臂距離，險象環生。

市議員張秉鈞指出，位於虎仔山有KEELUNG字樣的「基隆地標」地標，一直是當地居民或遊客錢喜愛欣賞基隆港邊景觀及美麗夜景的去處。他表示，在接獲民眾反應，已偕同相關單位前往地標處探勘，並且區公所已協處，後續將由經建課編列預算，為了遊客安全盡速進行維修。

張秉鈞說，此圍欄損壞既危及遊客安全，更有損基隆市容，他將會持續監督該為藍的修復狀況，並呼籲遊客，前往觀賞美景的時候，盡量離圍欄維持一段距離，以免還沒觀賞到美景，就遭遇危險，得不償失。

(中時 )