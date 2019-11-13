陳水扁列不分區立委 中監： 由選務單位認定 18:052019/11/13 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中監獄表示，擔任不分區立委候選人並不在保外就醫相關規定中，必須由選務單位依相關法律規定認定。（翻攝照片陳淑芬／台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對一邊一國擬提名前總統陳水扁，擔任本黨不分區立委候選人。台中監獄13日表示，擔任不分區立委候選人並不在保外就醫相關規定中，陳水扁是否具有不分區立委候選人資格必須由選務單位依相關法律規定認定，台中監獄並無從認定。 (中時 ) #不分區立委 #不分區 #立委 #台中 #立委候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家專訪〉不分區立委名單 韓國瑜：尊重黨中央安排 16:242019/11/11 政治 113名競逐不分區立委 藍排除現任但有例外 18:282019/11/12 政治 小燈泡媽媽列時力不分區立委 網友：表態廢死或贊成死刑 00:022019/11/13 政治 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 國民黨不分區年齡出爐…網：千歲宴 12:052019/11/13 政治 國民黨不分區立委最新名單曝光！ 14:382019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 中執會宣布休息明天繼續 16:062019/11/13 政治 吳敦義抱支持者痛哭 宅神怒飆1個字 16:062019/11/13 政治 藍不分區立委名單很多人不認識 韓國瑜稱讚這4人 17:192019/11/13 政治 政治熱門新聞 敢酸韓國瑜買豪宅 陳致中遭他當面洗臉 - 政治 不忍了？趙少康氣到拍桌 狂轟吳敦義20分鐘！ - 政治 看小英雲林拜廟空拍影片 網笑：好熱鬧喔! - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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