針對一邊一國擬提名前總統陳水扁，擔任本黨不分區立委候選人。台中監獄13日表示，擔任不分區立委候選人並不在保外就醫相關規定中，陳水扁是否具有不分區立委候選人資格必須由選務單位依相關法律規定認定，台中監獄並無從認定。

(中時 )