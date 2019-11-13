北市議會13日下午舉行大會，原定總預算案今日過關，即可交付各委員會排議程，但國民黨市議員王浩發現，體育局長李再立請假出國，不尊重議會預算審查，要求暫擱，市議會決議下周三大會再排議程。此外，針對北市警被判賠償太陽花學運受傷學生111萬元，關於上不上訴，引發藍綠、時力議員激辯，最後議長陳錦祥宣布先交付委員會，二讀會再討論。

北市議會大會今日原本要通過總預算案，但王浩發現李再立竟敢請假，議員陳政忠、潘懷宗也看不下去，怒轟市府不尊重議會。

北市府解釋，李再立有向市議會請13日至22日的假，原因是要赴上海參加馬拉松考察及日本東京奧運相關事宜。不過，北市議會指出，李再立只向議員委員會請假，並未依規定敘明請假理由。台北市副市長黃珊珊對此也表達歉意。

另外，針對太陽花國賠案是否上訴，提案的國民黨市議員游淑慧說，希望盡速交付委員會審議，二讀後再送大會繼續討論。不過，時力市議員林穎孟、黃郁芬則說，應該要等她們提出對案，再一併交送委員會討論；此舉引發國民黨市議員王鴻薇不滿，認為議員自己提的議案，幹嘛等其他人提出對案，才一併送審？

在場的藍綠、時力議員各執立場，相互爭吵約15分鐘，陳錦祥在過程中還一度動怒，要求議員們冷靜、相互尊重，並指出此案20天一定要決定是否上訴，宣布先付委，二讀會再來討論，眾人才停止衝突。

(中時 )