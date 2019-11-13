李小璐和PG One被爆擁有同款皮卡丘曬恩愛。（圖／翻攝自李小璐的Super家族、萬有引力_424微博）

李小璐2年前和繞舌歌手PG One傳出夜宿門婚外情，但兩人不認，近日親密片曝光，PG One才認了和嫂子李小璐「產生過感情」，影片則是去年3、4月拍的，未透露兩人是否仍在交往。最近網友發現PG One和李小璐曬出的照片中，一前一後都出現了一隻灰色皮卡丘娃娃，推測兩人應仍在熱戀ING。

李小璐2012年和賈乃亮結婚，育有一女甜馨，2017年年底李小璐被拍和PG One過夜，但PG One堅稱將賈乃亮和李小璐視為哥哥、嫂嫂，近日他和李小璐親吻影片外流，才坐實交往傳聞，至於李小璐和賈乃亮的婚姻狀態，雙方都未回應，倒是今年李小璐斷了6年替賈乃亮發文慶生的紀錄，疑證實已離婚。

而網友發現PG One今年9月現身機場時，照片裡出現一隻灰色的皮卡丘布偶，最近李小璐粉絲家族曬出她的私服照，身旁也多了一隻一模一樣的皮卡丘，隔空曬恩愛引發熱議，網友回應：「還在一起啊」、「到底分手了沒」、「皮卡丘風評被害」、「不想看他們兩個」。

(中時電子報)